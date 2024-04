Veteranos de Torres Novas vencem “derby” contra o CADE

Veteranos do Clube Desportivo de Torres Novas venceu a equipa do Clube Amador de Desportos do Entroncamento por 2-0.

A equipa de futebol da Secção Veteranos do Clube Desportivo de Torres Novas (CDTN) recebeu, a 20 de Abril, no campo de futebol sintético José Torres, a equipa dos veteranos do Clube Amador de Desportos do Entroncamento (CADE), num “derby” de futebol veterano vencido pela equipa torrejana. O resultado final de 2-0 revelou a superioridade da equipa de Torres Novas, embora num encontro muito bem disputado.

No próximo dia 11 de Maio, a equipa da Secção de Veteranos do Clube Desportivo de Torres Novas (CDTN) volta a jogar em casa, recebendo os veteranos do Grupo Desportivo Montargilense .