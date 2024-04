U. Santarém perde nos Açores e continua sem pontos na fase de subida à Liga 3

União Desportiva de Santarém perdeu jogo no dia 27 de Abril a contar para a fase de subida à Liga 3 frente ao Lusitânia dos Açores.

A União de Santarém perdeu nos Açores frente a Lusitância por 3-1 na segunda jornada da fase de subida à Liga 3 em futebol e complicou as aspirações em ficar num dos dois primeiros lugares da Série 2. Neste torneio a quatro, o Vitória de Setúbal e a Lusitânia têm 6 pontos, enquanto União de Santarém e Moncarapachense estão a zero. O jogo em casa do próximo domingo frente aos algarvios é fundamental para os escalabitanos manterem acesa a esperança na subida, sendo que só a vitória interessa.