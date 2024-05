Atletas de Aveiras de Cima conquistam medalhas no Campeonato Nacional de Karaté

Três atletas do Clube de Karaté de Aveiras de Cima alcançaram o terceiro lugar no campeonato nacional da modalidade.

O Campeonato Nacional de Karaté, que decorreu em Ponte de Sôr, nos dias 27 e 28 Abril, foi de grande memória para os atletas do Clube de Karaté de Aveiras de cima, no concelho de Azambuja. Santiago Torres, na categoria de kata infantil masculino, alcançou o terceiro lugar, Rodrigo Rodrigues, na categoria kumite iniciado masculino -30kg, também ficou com o terceiro lugar, e Beatriz Santos, na categoria kumite iniciado feminino -37kg, também alcançou o último lugar do pódio.

Participaram ainda na prova os atletas João Paulo, Melissa Ortet, Estér Gomes, Alícia Sandoval, Rafael Isidoro, Francisco Pereira e Lara Lucas, que disputou também a medalha de bronze ficando em quinto lugar.



