Pedrógão vence segunda etapa do Campeonato Nacional Jovem

O Pedrógão Triatlo venceu a segunda etapa do Campeonato Nacional Jovem de Triatlo, que se realizou no dia 28 de Abril em Cuba do Alentejo. De 34 clubes participantes, a equipa do Pedrógão Triatlo, obteve o primeiro lugar colectivo com a participação de 42 atletas jovens e uma atleta de absolutos. Para além do prémio colectivo, a equipa ainda obteve quatro pódios individuais na prova jovem e um pódio individual na prova da Taça de Portugal.

Além da felicidade da vitória, o protagonista do momento do dia em Cuba foi o atleta do Pedrogão Pedro Ferreira, que recebeu o Cartão Branco de FairPlay da Federação, devido à sua conduta de desportivismo demonstrada na prova de Grândola.