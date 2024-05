Jornadas do Desporto em Salvaterra decorrem até Junho

A terceira edição das Jornadas do Desporto em Salvaterra de Magos, de 1 de Maio a 2 de Junho, conta com a inauguração do campo de padel dos Foros de Salvaterra. A programação completa encontra-se de seguida.

A terceira edição das Jornadas do Desporto em Salvaterra de Magos decorre de 1 de Maio, mês do Coração, a 2 de Junho. Das actividades fazem parte o torneio de futebol “Falcões Cup 2024”, que deu início a um mês de demonstrações, torneios, workshops, conferências, formações, entre outros, para divulgar a importância da prática desportiva e a oferta das associações. O primeiro dia das jornadas contou com a inauguração do novo campo de padel dos Foros de Salvaterra, junto ao centro escolar, um investimento que ultrapassa os 30 mil euros e que inclui uma zona envolvente e sanitários.

Durante o mês de Maio vão realizar-se o Campeonato Regional de Esperanças da Bacia do Tejo, na Barragem de Magos, organizado pelo Clube Náutico de Salvaterra de Magos e pela Federação Portuguesa de Canoagem, uma prova de Resistência BTT, no Complexo Desportivo Municipal de Marinhais, um Dance Meeting, uma Caminhada das Festas, o primeiro encontro intergeracional no parque de jogos e lazer dos Foros de Salvaterra, um Baptismo de Mergulho, torneio de padel, entre outras actividades, como a “Taça do município” em pesca desportiva, o Estágio de Formação de Patinagem, e a Corrida Vila de Glória do Ribatejo. As Jornadas do Desporto terminam a 2 de Junho.