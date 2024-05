Médio Tejo recebe exposição dos 100 anos da Associação de Futebol de Santarém

As instalações da Cidade Desportiva, em Abrantes, vão receber a exposição do centenário da Associação de Futebol de Santarém (AFS), com a inauguração a decorrer a 6 de Maio. Nas semanas seguintes do mês de Maio a mostra vai estar patente nos concelhos de Mação e do Sardoal. São 35 painéis que integram a exposição itinerante da AFS, desde o seu começo, a 19 de Novembro de 1924, até ao retrato actual. A exposição vai percorrer os 21 concelhos do distrito de Santarém.

A exposição regista várias gerações de atletas, de árbitros e dirigentes associativos, alguns deles com nomes gravados a letras de ouro na história da associação. A Associação de Futebol de Santarém contabiliza cerca de 80 clubes no activo e mais de 9600 atletas inscritos, o que faz da AFS uma das mais relevantes associações da Federação Portuguesa de Futebol.