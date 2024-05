Campeão nacional de quads vai estar no Maçussa em 2Rodas

O Maçussa em 2Rodas é um evento organizado por um grupo de entusiastas residentes na freguesia da Maçussa, com o apoio da Câmara de Azambuja, união de freguesias Manique do Intendente, Maçussa e Vila Nova de São Pedro e Sociedade de Recreio, Cultura e Desporto da Maçussa, onde ocorre a partida. O evento, a realizar no domingo, 2 de Junho, inclui um passeio pela manhã, almoço-convívio e animação ao longo do dia com um dj local. Luís Fernandes, campeão nacional de quads 2023, vai estar presente com a sua moto 4 para uma sessão de autógrafos.



No período da manhã os participantes vão ser recebidos com um snack de pequeno-almoço. O passeio pelas freguesias tem um ponto de paragem a meio na SIVAC, em Aveiras de Cima, para uma pequena degustação de vinhos e breve explicação da produção. No regresso à Maçussa haverá paragem na Praça dos Imperadores, em Manique do Intendente, para uma foto de grupo e breve explicação da história do local. A inscrições estão abertas até 24 de Maio através de formulário online.