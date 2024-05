Cinco medalhas para o Ateneu Cartaxense no nacional de duplo mini-trampolim e tumbling

Sílvia Oliveira, Maria Nogueira, Francisca Faia, Maria Eduarda Parente, Mariana Gonçalves, Duarte Alface e Francisco Rodrigues foram os medalhados do AAC no nacional de duplo mini-trampolim e tumbling.

O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) esteve em Loulé a disputar os lugares de topo nacional nas modalidades de duplo mini-trampolim e tumbling, acabando com cinco honrosas medalhas. A competição decorreu no fim-de-semana de 27 e 28 de Abril e as medalhas foram conquistadas na modalidade de tumbling.

Sílvia Oliveira foi ouro em júnior primeira divisão feminino e Maria Nogueira prata no mesmo escalão. Em juvenis base feminino conquistou-se a prata por equipas com as atletas Francisca Faia, Maria Eduarda Parente e Mariana Almeida Gonçalves. As medalhas de bronze foram entregues a Duarte Alface, em juvenis primeira divisão masculino, e Francisco Rodrigues, em sénior elite masculino.