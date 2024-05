Escola de Futebol do Concelho de Alcanena vai requalificar relvado sintético

A Escola de Futebol do Concelho de Alcanena vai requalificar o relvado sintético do seu campo de futebol num investimento de 102.757 euros. A autarquia vai apoiar o investimento na sua totalidade, com um apoio de 120.998 euros, para fazer face também aos custos de amortização de capital, juros e comissões do empréstimo contraído pelo clube para esse fim, além de um apoio de 1900 euros para pagamento do imposto do selo. O apoio vai ser distribuído em tranches mensais no valor de 1984,84 euros, durante 60 meses.

A medida foi debatida e aprovada na última assembleia municipal com nove abstenções da bancada socialista. Em declaração de voto, Carla Batista explica que a aprovação do ponto não reúne a concordância dos socialistas, não pelo apoio, que considera fundamental para a associação, mas pela metodologia em si. “Este tipo de metodologia obriga os dirigentes a prenderem-se a empréstimos bancários em vez de ser a autarquia a dar o financiamento total, para um investimento de tamanha importância para a associação e para o concelho de Alcanena. Consideramos que este tipo de metodologia de apoios não protege a associação e os seus dirigentes” explica a deputada municipal.