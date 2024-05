Núcleo Sportinguista lança evento Cartaxo Futsal Cup a 25 e 26 de Maio

O Núcleo Sportinguista do Cartaxo continua a contribuir para a divulgação da importância do desporto aliado ao divertimento e é nesse sentido que lança o evento Cartaxo Futsal Cup, anunciado para 25 e 26 de Maio. Durante o fim-de-semana, quatro equipas de cada escalão – benjamins, infantis, iniciados e juvenis – vão fazer a bola rolar no Pavilhão Inatel do Cartaxo.

O MIRANTE conversou com a nova direcção do núcleo em Janeiro deste ano, reportagem que pode ler no nosso site com o título “Núcleo Sportinguista do Cartaxo renasceu com nova direcção”. A nova direcção, composta por elementos dos 35 aos 45 anos e presidida por António Gaspar, está há quatro anos no leme da associação, tendo retomado as modalidades que marcaram a história do núcleo, o basquetebol e o futsal. Hoje são perto de 400 sócios e cerca de 80 crianças e adolescentes, dos cinco aos 15 anos, a praticar desporto.