Fátima é líder isolado do distrital de futebol de Santarém

Derrota do Abrantes e Benfica deixou o CD Fátima sozinho, a duas jornadas do fim, na liderança da prova principal da Associação de Futebol de Santarém

O Abrantes e Benfica perdeu no fim-de-semana em casa com o Coruchense por 1-2 e deixou o CD Fátima sozinho na liderança da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, com 65 pontos em 28 jogos, após ter vencido fora o GD Forense por 1-3.

O Ferreira do Zêzere também venceu e permanece a um ponto do líder, enquanto Fazendense, que ganhou ao Moçarriense por 3-1, e o Abrantes e Benfica estão a três pontos do primeiro. A duas jornadas do fim, quatro equipas continuam a ter hipóteses de vencer a competição.