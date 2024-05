Maria Tomé e João Nuno Batista campeões nacionais de triatlo sprint em elites

Jovens prodígios do triatlo torrejano venceram as provas no campeonato nacional de triatlo individual na distância sprint realizado em Oeiras.

Maria Tomé e João Nuno Baptista sagraram-se Campeões Nacionais de Triatlo Sprint em Elites. Os títulos foram alcançados no domingo, 5 de Maio, no campeonato nacional de triatlo individual na distância sprint (750m/natação, 20km/ciclismo e 5km/corrida), numa

prova realizada na Praia da Torre e na Marginal, em Oeiras.

A atleta olímpica do Clube de Natação de Torres Novas, Maria Tomé, renovou desta forma o título já alcançado na época anterior de 2023, enquanto o campeão do mundo e da europa de triatlo em juniores, João Nuno Batista (homenageado no Pavilhão Carlos Lopes,

na 27ºGala do Desporto da Confederação do Desporto de Portugal, na sexta-feira, 3 de Maio), conquistou pela primeira vez o título de campeão nacional de triatlo sprint em elites.

Na prova do campeonato nacional individual de triatlo sprint, Vasco Canadas, subiu ao pódio no terceiro lugar, e Tiago Fonseca no quarto lugar. Manuel Bartolomeu no quinto (2°junior) e Gustavo do Canto no sétimo completaram um leque de cinco atletas do clube

natação torrejano no top sete da tabela classificativa. Ainda em juniores, Pedro Afonso Razões obteve o quinto lugar (13° à geral), e Enzo Takanashi, o 10° (25° à geral). Gonçalo Oliveira, Guilherme Pires e Afonso do Canto terminaram no 14°, 16° e 20° lugares, respectivamente, também à geral em elites.