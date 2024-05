Sub-16 femininos do Santarém Basket vence Ginásio Olhanense

Das equipas do Santarém Basket Clube que disputam campeonatos nacionais apenas a de sub-16 femininos venceu no passado fim de semana, no pavilhão do Ginásio Clube Olhanense por 52x53. As restantes equipas do clube scalabitano que integram campeonatos nacionais perderam os jogos agendados. A equipa do escalão sub-16 masculino do S.B.C perdeu frente à Associação de Basquetebol Albicastrense por 84x50, enquanto as colegas de sub-14 feminino perderam contra o Chamusca Basket por 63x43. No dia 5 de Maio as sub-18 femininas do Santarém Basket também perderam frente à Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense por 85x58.