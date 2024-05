União de Santarém consegue os primeiros pontos na fase de subida à Liga 3

A União Desportiva de Santarém venceu no fim-de-semana o Moncarapachense na fase de subida à Liga 3 de futebol por 2-1. Apesar de não ter entrado da melhor forma no jogo, disputado no Campo Chã das Padeiras, em Santarém, a equipa escalabitana virou o resultado com golos de Adul Seidi e Martim Águas e somou os primeiros pontos na série 2.

Disputados três jogos deste mini-torneio, o clube ribatejano está na terceira posição, com 3 pontos, abaixo do Lusitânia dos Açores, que tem 6 pontos, e do Vitória de Setúbal, que tem 9. Faltam disputar três jogos. O próximo jogo da União de Santarém está agendado para dia 19 de Maio às 17h00 frente ao Vitória de Setúbal, em Santarém. Sobem à Liga 3 os dois primeiros da série.