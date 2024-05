Maria Ferreira integra grupo de 20 jogadoras que vão participar no estágio de preparação da seleção nacional de futsal sub-15 feminina.

Atleta do Vitória de Santarém convocada para estágio da selecção de futsal sub-15

A atleta Maria Ferreira, do Vitória Clube de Santarém, foi convocada para integrar o estágio de preparação da selecção nacional de futsal sub-15 feminina. A jovem é uma das 20 jogadoras escolhidas pela seleccionadora nacional Rute Carvalho para o estágio que decorre no Luso entre os dias 10 e 12 de Maio. Segundo informação da Associação de Futebol de Santarém (A.F.S) , Maria Ferreira participou na última época no torneio interassociações de futsal sub-17 feminino ao serviço da seleção distrital de futsal sub-17 feminina da A.F.S.