Clube de Castanheira salda dívidas e aposta no feminino

O Juventude da Castanheira (JC) arrancou esta época com o futebol feminino. A nova direcção do clube de Castanheira do Ribatejo estabeleceu parceria com uma academia, que apresentou o projecto, e que já tinha treinadores e experiência na modalidade. A parceria entretanto acabou mas o clube vai manter as duas equipas de sub-13 e sub-15 com outra equipa técnica que vai entrar em funções na nova época. As equipas estão a disputar os campeonatos da Associação de Futebol de Lisboa. O projecto começou com seis jogadoras e actualmente já são 26. Destas, duas ou três atletas vão subir aos juvenis.