Congresso do Desporto junta 11 municípios do Médio Tejo

O Médio Tejo volta a promover o Congresso do Desporto, iniciativa que visa reunir dezenas de especialistas dos mais diversos ramos da área e que vai decorrer de Setembro a Outubro. Este ano, aos municípios de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Mação, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha juntam-se Ferreira do Zêzere, Ourém, Sardoal e Tomar.

O evento, de participação gratuita, “pretende proporcionar uma geografia de troca de saberes para a valorização de competências na área desportiva no território do Médio Tejo”, refere em nota de imprensa o município de Abrantes, adiantando que o programa inclui a participação de oradores especialistas de diferentes disciplinas, que cruzam experiências e exemplos em áreas como a justiça, a ética, a saúde e o bem-estar, a sociedade ou o movimento associativo no contexto desportivo.

Para já, do calendário fazem parte os fóruns Desporto e Educação, a 4 de Setembro, em Ferreira do Zêzere; Desporto no Envelhecimento Saudável, 14 de Setembro, em Ourém; Desporto e Responsabilidade Social, a 18 de Setembro, em Sardoal e Desporto e Profissão, a 21 de Setembro, em Tomar. Ainda em Setembro vão decorrer os congressos Desporto e Sociedade, no dia 27, em Abrantes; Desporto, Natureza e Ambiente (dia 27), em Mação; e Desporto e Formação – Alto Rendimento (dia 28), em Alcanena. Em Outubro vai realizar-se o congresso Desporto, Ética, Saúde e Bem-Estar (dia 4), em Vila Nova da Barquinha; Desporto e Turismo (dia 4), Desporto e Turismo (dia 4), em Constância; Desporto, Associativismo, Bem-Estar e Qualidade de Vida (dia 5), no Entroncamento; e Desporto e Inclusão (dia 5), Torres Novas.