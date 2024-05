Grande Prémio Internacional de Rio Maior em marcha realiza-se amanhã

O auditório Albino Maria, do Centro de Estágios de Rio Maior, recebeu a apresentação da 31.ª Edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha e 39.ª Edição do Campeonato Nacional de Marcha em Estrada, evento que se vai realizar amanhã, 11 de Maio, nas ruas centrais da cidade. O Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha tem a categoria de Gold Level RW Event, integrado no World Race Walking Tour da World Athletics. A competição integra o 39.º Campeonato Nacional de Marcha em 20 Kms e as provas de promoção em todos os escalões, contando já com um excelente registo de inscrições nacionais e internacionais.

A marchadora natural do Peru, Kimberly García, líder do ranking mundial, assim como a brasileira Érica Sena e o equatoriano Brian Pintado são alguns dos nomes mais sonantes de entre o vasto grupo de atletas que se apresentarão na linha de partida. Kimberly García foi a vencedora em 2017 e 2022, repete a presença, assim como Brian Pintado, número seis do ranking e que triunfou nas últimas duas edições, e ainda Érica Sena, a atual número 14 no ranking mundial.

Destaque ainda para as participações da riomaiorense Inês Mendes, e de Vitória Oliveira e Carolina Costa, entre outros atletas nacionais de destaque, que procuram ainda a qualificação para Paris 2024. Nas competições principais vão competir 60 marchadores, oriundos de 11 países. Com as provas de promoção, no total, estarão em competição, durante a tarde, cerca de 118 atletas.

A conferência de imprensa contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Luís Filipe Santana Dias, do Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, do Presidente do Conselho de Administração da Desmor, Miguel Pacheco, da ex-atleta Inês Henriques, e do treinador equatoriano Carlos Vela.

"Rio Maior tem tentado e conseguido a sua afirmação no país e no mundo como um concelho do desporto. E esta foi a modalidade que se tornou o factor diferenciador", afirmou Filipe Santana Dias. O presidente da FPA realçou que a aposta de Rio Maior na marcha foi "uma pedrada no charco no país e ainda mais na região". Miguel Pacheco realçou ser esta "uma das melhores edições de sempre" no que se refere às marcas dos marchadores.

Para toda a população de Rio Maior, ao longo do dia, vão acontecer uma série de actividades no Jardim Municipal 25 de Abril, com workshops, pilates e muitas outras iniciativas que combinam o desporto e o lazer. A equipa de técnicos do programa Mais Desporto, Mais Saúde Rio Maior espera por todos, para um dia em cheio.

O evento é uma co-organização entre o Município de Rio Maior, da Desmor e do Clube de Natação de Rio Maior, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém.