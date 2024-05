Grupo CUF garante cuidados de saúde a atletas do Centro de Estágios de Rio Maior

O Grupo CUF e a a empresa municipal Desmor, de Rio Maior, assinaram um protocolo de cooperação que assegura o acesso dos atletas em treino no Rio Maior Sports Centre a cuidados de saúde na rede de hospitais e clínicas CUF. O acordo foi formalizado no dia 30 de Abril, no Centro de Estágios de Rio Maior. Segundo estabelece o acordo, a CUF assume o compromisso de garantir, sempre que necessário, o acesso rápido dos atletas em treino no Rio Maior Sports Centre a cuidados de saúde diferenciados e de elevada qualidade em toda a rede CUF.

A administradora executiva da CUF, Catarina Gouveia, refere, citada em nota de imprensa, que “é com muito agrado que celebramos hoje este protocolo, que espelha o compromisso da CUF com a melhoria da saúde e da performance dos atletas de alta competição, e é, igualmente, uma oportunidade para fortalecermos a proximidade com uma entidade de referência no desporto, promovendo o desenvolvimento da região de Santarém”.

O presidente do conselho de administração da Desmor, Miguel Pacheco, destaca também a importância desta cooperação. “Reforçamos o compromisso de excelência para com os atletas e as equipas que confiam nos serviços da Desmor e do seu Centro de Estágios, e que através desta cooperação com a CUF beneficiam de um atendimento célere e com acesso a serviços de saúde de referência - fatores determinantes, tempo e qualidade, para a preparação intensa, exigente e integral de um atleta”, diz o responsável, citado na mesma nota de imprensa.