Núcleo Sportinguista de Santarém sem actividade pode perder sede

Os adeptos do Sporting em Santarém fizeram a festa do título nacional de futebol na noite de domingo, 5 de Maio, mas mais uma vez não tiveram à disposição as instalações do Núcleo Sportinguista de Santarém (NSS), que se encontram fechadas e sem uso desde os tempos pré-pandemia. A sede, cedida pelo município e localizada no Campo Infante da Câmara, está encerrada há anos e o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, contactado por O MIRANTE, admite a sua reversão para a posse da autarquia caso o actual cenário não se altere.