Rafael Santo conquista três títulos no Campeonato Mundial de Kempo

Rafael Santo, atleta ribatejano de Rio Maior, alcançou vários títulos no 20º Campeonato Mundial de Kempo IKF, que decorreu de 22 a 28 de Abril, em Antalya, na Turquia, um evento que contou com a participação de 1.200 atletas oriundos de 35 países dos cinco continentes. Rafael Santo, de 15 anos, atleta da Associação de Kempo Chinês de Santarém, sagrou-se campeão do mundo em kata, weapon kata e em semi kempo, tendo ficado no segundo lugar do pódio em full kempo.

Rafael Santo representa a selecção nacional desde os nove anos de idade e é também membro do Alto Rendimento do Instituto Português do Desporto e Juventude e aluno UAARE. O atleta contribuiu para a classificação da selecção nacional que ficou em primeiro lugar por Equipas Tradicional entre 35 países participantes.

Aos 1.200 atletas em prova, somaram-se mais de três centenas de treinadores, cerca de uma centena de árbitros internacionais, 60 membros de staff, dois mil delegados acompanhantes das comitivas e milhares de visitantes. A selecção nacional, composta por 14 atletas de regime desportivo, alcançou 15 títulos mundiais, superando as expectativas e alcançando o merecido reconhecimento.