Um milhar de atletas na segunda edição do Trail do Agroal

A segunda edição do Trail do Agroal vai ser constituída por três provas competitivas e uma caminhada, organizada pela Liga dos Amigos da Secção da Freixianda, dos Bombeiros dos Voluntários de Ourém, contando com a colaboração do município, da União das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, entre outros patrocinadores e apoiantes.

A prova vai realizar-se no dia a 26 de Maio, no Agroal, uma localidade constituída por montes e vales, onde a praia fluvial é o seu ex-libris, a qual integra a maior nascente do rio Nabão, conferindo-lhe uma beleza paisagística extensa, onde o verde da serra se une com a sua bela nascente de águas “gélidas termais”.

O trail longo tem 28 quilómetros, o curo de 16 quilómetros, o mini trail de 10 quilómetros e uma caminhada também com 10 quilómetros. São esperados cerca de um milhar de atletas. Tal como na edição do ano passado a organização providencia transferes entre a Freixianda e a Praia Fluvial do Agroal.