Alverca sagra-se campeão da Liga 3 de futebol

O Futebol Clube Alverca garantiu a conquista do título da Liga 3 de futebol ao vencer em casa a Académica por 2-1, em jogo da 13.ª jornada da fase de apuramento do campeão. Uma semana depois de confirmar matematicamente a subida à II Liga, voltando ao futebol profissional, a equipa ribatejana garantiu a conquista do título do terceiro escalão do futebol português, com ‘bis’ de João Costa (34 e 47 minutos), enquanto para a formação de Coimbra marcou Lucas Henrique (86, de penálti).

A equipa orientada por João Pereira soma agora 30 pontos, mais oito do que o Sporting de Braga B, que empatou no terreno do Felgueiras (1-1), terceiro com 21, sucedendo a Torreense (2021/22) e União de Leiria (2022/23) na lista de vencedores da prova.

De resto, a corrida à subida à II Liga conta também com o Lusitânia de Lourosa, quarto com 20 pontos, quando falta jogar apenas uma ronda – o Felgueiras visita o Sporting da Covilhã, o Lusitânia recebe o campeão, e a equipa secundária do Braga acolhe a visita do Atlético. Nas contas da descida, ‘caem’ Canelas 2010, Vianense, Amora e Pêro Pinheiro.