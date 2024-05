Três equipas em busca do título distrital de futebol na última jornada

Três galos para um poleiro: só na 30ª e última jornada do campeonato da 1ª divisão distrital de futebol sénior da Associação de Futebol de Santarém vai saber-se quem fica com os louros de campeão e sobre ao Campeonato de Portugal e quem se qualifica para a Taça de Portugal por via do segundo lugar. O Centro Desportivo de Fátima parte em vantagem, com 68 pontos, mais um do que o Ferreira do Zêzere e mais três que o Abrantes e Benfica. Mas na última jornada o clube da cidade santuário vai jogar a Abrantes e uma vitória dos benfiquistas abrantinos dá-lhes vantagem no confronto directo, já que na primeira volta registou-se um empate 2-2 entre as duas equipas, no desafio realizado em Fátima. Na expectativa face ao que se passar em Abrantes fica o Ferreira do Zêzere, que recebe no seu reduto o Coruchense.

Certo é que apenas o CD Fátima depende de si próprio. Os seus adversários nesta corrida a três para chegarem ao título têm que contar com deslizes de terceiros. O Ferreira do Zêzere tem que vencer o seu desafio e esperar que o Fátima não triunfe. Já o Abrantes e Benfica tem que levar de vencida o Fátima e torcer para que o Ferreira do Zêzere não ganhe ao Coruchense.

Na penúltima jornada, os três candidatos venceram os seus desafios e o Fazendense, que também estava na luta, ficou pelo caminho ao perder em Coruche. No fundo da tabela, com o Vasco da Gama há muito condenado à despromoção (soma apenas 1 ponto), três equipas vão lutar para tentar fugir às duas vagas que faltam preencher - o Ouriense tem 26 pontos, o Forense tem 25 e o Moçarriense tem 24.

Resultados completos da jornada 29: Moçarriense 0-3 Ferreira do Zêzere; Atl. Ouriense 3-1Vasco Gama; Salvaterrense 1-2 Mação; Coruchense 1-0 Fazendense; CD Torres Novas 1-3 Abrantes e Benfica; SL Cartaxo 2-1 GD Forense; CD Fátima 7-0 Samora Correia; Alcanenense 0-2 Amiense.