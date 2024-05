Thomar Honoris com pódios no Campeonato Nacional Arco e Besta Históricos em Santarém

A Associação Thomar Honoris, de Tomar, venceu por equipas a segunda prova do Campeonato Nacional de Arco e Besta Históricos Rota dos Castelos FABP, que decorreu em Santarém, no sábado, 11 de Maio. A prova foi organizada pelo RCS - Rugby Clube de Santarém. A associação destacou-se ainda em individuais com os atletas seniores Filipe Martins em arco longo, e Miguel Santos na besta histórica, e os mancebos José Simões no arco longo, e David Simões na besta histórica, todos com o primeiro lugar do pódio.

Também com excelentes prestações nos seniores arco longo, Pedro Gil (5) e Eugénio Moura (7), e femininos Helena Rodrigues (3). João Oliveira consegue ainda um 6 lugar na besta histórica. Já nos mancebos, a destacar Rita Carneiro (2), o Santiago Martins (3) e Patrícia Graça (4).

O presidente da Thomar Honoris, Filipe Pires, destaca o esforço e dedicação de todos, realçando o trabalho do responsável da Academia de Arco e Besta Histórico, pelo empenho que tem colocado nos treinos. Refere que esta, tem tido uma enorme evolução, ano após ano, atraindo casa vez mais jovens e adultos à sua prática.

A equipa prepara-se já para a próxima prova, a realizar já no próximo dia 19, no Castelo de Leiria.