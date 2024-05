Clube de Natação de Torres Novas no topo do Nadador Completo e do "XIRA"

O Clube de Natação de Torres Novas foi quem esteve em maior evidência no Torneio Nadador Completo para a categoria dos cadetes, dos 8 aos 12 anos, que decorreu em Santarém no dia 12 de Maio. Rodrigo Alegria, Salvador Vieira e Laura Correia arrecadaram três dos quatro prémios em disputa relativos à prova de 200 estilos, sendo que os dois primeiros sagraram-se "Nadadores Completos" das suas categorias. Laura Correia alcançou o segundo lugar, numa prova onde participaram 120 nadadores em representação de 12 clubes.

No mesmo dia, os infantis e juvenis participaram no Meeting do Xira, em Vila Franca de Xira. Destaque para a Rita Valentim que obteve pódios, ambos no segundo lugar, nos 200 estilos e 100 livres, e para Clara Madureira, com o terceiro lugar nos 100 bruços. Todos os nadadores participaram em finais, conseguindo recordes pessoais em quase todas as provas.