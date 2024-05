Escalões de sub-16 do Santarém Basket Clube com prestações positivas no fim-de-semana

Santarém Basket com vitórias em campeonatos nacionais no escalão sub-16

As equipas do escalão sub-16 do Santarém Basket Clube que disputam campeonatos nacionais venceram os seus jogos no fim-de-semana de 11 e 12 de Maio. Na vertente feminina o clube escalabitano derrotou o Imortal B por 73-50 na Nave Municipal de Santarém. Na competição masculina, também em casa, o Santarém Basket venceu o Tubarões/Motorbest por 75-62.

No escalão de sub- 14 as basquetebolistas do Santarém Basket perderam frente à Quinta dos Lombos por 72-83 num jogo em casa. Em sub-18 feminino o emblema de Santarém perdeu contra a Associação Cultural e Desportiva Ferragudo por 50-64.