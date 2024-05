Torneio Olímpico Jovem sub 16 e sub 18 apurou selecção regional

O Estádio Municipal de Abrantes recebeu o Torneio Olímpico Jovem distrital em atletismo para os escalões de sub 16 e sub 18, competição de onde sai a selecção regional que disputa a fase nacional em Lagoa no fim de semana de 18 e 19 de Maio. Colectivamente, a equipa da Associação 20 km de Almeirim foi a vencedora do torneio organizado pela Associação de Atletismo de Santarém.

A nível individual os vencedores das diversas provas foram: 80 M Sub 16 Masc - Rafael Martins (AEA Cartaxo); Martelo Sub 16 Masc. - Tomás Alves (GA Fátima); Comprimento Sub 18 Fem. - Lara Lopes (A20KM Almeirim); Vara Sub 16 Masc. - Tomás Cavaleiro (A20KM Almeirim); 200 M Sub 18 Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); Altura Sub 18 Masc. - Guilherme Mendes (A20Km Almeirim); Martelo Sub 16 Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); 200 M Sub 18 Fem. - Inês Saldanha (Tomar Ath); 80 M Sub 16 Fem. - Laura Agostinho (Individual); Triplo Sub 16 Masc. - Sebastião Manuel (A20Km Almeirim); 800 M Sub 18 Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 800 M Sub 18 Fem. - Luísa Conde (Tomar Ath); Peso Sub 16 Masc. - Santiago Fernandes (CB Abrantes); Dardo Sub 16 Fem. - Sofia Marçal (Individual); 300 M Barr. Sub 16 Fem. - Leonor Ferreira (JD Almansor); Altura Sub 16 Fem. - Francisca Silva (CLAC); 300 M Barr. Sub 16 Masc. - Sebastião Manuel (A20Km Almeirim); Triplo Sub 16 Fem. - Lara Saraiva (CLAC); 1500 M Sub 16 Masc. - Tiago Santos (CB Abrantes); 1500 M Sub 16 Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); 1500 M Obst. Sub 16 Fem. - Ana Simões (UDZ Alta); 1500 M Obst. Sub 16 Masc. - Rafael Inácio (JD Almansor); Dardo Sub 16 Masc. - Santiago Fernandes (CB Abrantes); Dardo Sub 18 Fem. - Ana Teixeira (CP Alcanena); Comprimento Sub 16 Fem. - Laura Agostinho (Individual); Altura Sub 16 Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim); 4000 M Marcha Sub 16 Masc. - Vicente Figueiredo (CN Rio Maior); 4000 M Marcha Sub 16 Fem. - Ana Simões (UDZ Alta); Vara Sub 16 Fem. - Matilde Romão (CLAC); 800 M Sub 16 Masc. - João Antunes (Tomar Ath); 800 M Sub 16 Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); 110 M Barr Sub 18 Masc. - Tiago Bento (CN Rio Maior); 100 M Barr. Sub 16 Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); 80 M Barr. Sub 16 Fem. - Francisca Silva (CLAC); Disco Sub 16 Masc. - Luís Bibi (CLAC); Disco Sub 16 Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Comprimento Sub 16 Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); Peso Sub 16 Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Peso Sub 18 Masc. - Rafael Neves (A20Km Almeirim); 100 M Barr Sub 18 Fem. - Luna Rodrigues (CP Alcanena); 300 M Sub 16 Masc. - Rafael Costa (CLAC); 300 M Sub 16 Fem. - Inês Custódio (JD Almansor).