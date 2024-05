Santarém Trail 2024 juntou centenas de participantes

A quinta edição do “Santarém Trail” levou centenas de amantes do desporto à capital de distrito para correrem nos trails ou para caminharem pelos magníficos trilhos das encostas escalabitanas. As partidas e chegadas tiveram como palco o Jardim Miradouro de São Bento, nas traseiras da Escola Secundária Sá da Bandeira (Liceu Nacional), numa organização da associação Pace.Makers Running Club, que contou com o apoio do Município de Santarém e da RPH – Imobiliária.

No Trail Longo, o primeiro lugar foi conquistado por António Almeida, da equipa Fátima Trail Team. Na segunda posição ficou Lúcio Carrilho, da equipa Thomar Athletics, e o terceiro lugar foi para Marcolino Veríssimo, da equipa OCS - Arrábida Trail Team. No Trail Curto, em primeiro lugar ficou João Lopes, da equipa C.D. ""Os Águias"" de Alpiarça”, no segundo lugar ficou Jesus Oliveira, da equipa Trilho Perdido Eventos, e o terceiro lugar foi para Henrique Coelho, da equipa Chamusca Trail.

Na competição feminina, no Trail Longo venceu Ana Rodrigues, da equipa Saca Trilhos Anadia, seguida de Dora Santos, da Casa do Benfica em Abrantes, e de Idalina Marques, da equipa Trilho Perdido Eventos / Imporlux. No Trail Curto, o primeiro lugar foi para Cindy Capaz, da equipa CP Alcanena Trail, seguida de Flávia Duarte, da equipa Os Kotas, e de Joana Valério, da equipa PT Danny Ferreira.

FOTOS – CM Santarém