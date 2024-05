Marcha atlética em Rio Maior foi pedrada no charco no país

O auditório Albino Maria, do Centro de Estágios de Rio Maior, recebeu a apresentação da 31.ª Edição do Grande Prémio Internacional de Rio Maior em Marcha e 39.ª Edição do Campeonato Nacional de Marcha em Estrada, evento que se realizou a 11 de Maio, nas ruas centrais da cidade, e que contou com a presença de mais de uma centena de atletas de todo o mundo de vários escalões.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Luís Filipe Santana Dias, não tem dúvidas de que “Rio Maior tem tentado e conseguido a sua afirmação no país e no mundo como um concelho do desporto. E esta foi a modalidade que se tornou o factor diferenciador”, afirmou. Para o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, a aposta de Rio Maior na marcha atlética foi “uma pedrada no charco no país e ainda mais na região ribatejana”. Já o presidente do conselho de administração da Desmor, Miguel Pacheco, realçou que a 31º edição do Grande Prémio foi “uma das melhores edições de sempre” no que se refere às marcas competitivas dos marchadores e não só. Toda a população usufruiu ao longo de um dia de várias actividades no Jardim Municipal 25 de Abril, com workshops, pilates e muitas outras iniciativas que combinam o desporto e o lazer.

O evento foi uma co-organização entre o município de Rio Maior, a Desmor e o Clube de Natação de Rio Maior, com o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Santarém.