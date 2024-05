Venceu a anorexia e é campeã de patinagem

Filipa Monteiro passou por momentos difíceis devido a anorexia. Hoje é treinadora e um exemplo no Sport da Glória do Ribatejo.

A treinadora de patinagem artística no Sport Clube Desportos de Glória do Ribatejo, Filipa Monteiro, superou a anorexia com a força de não querer abandonar a modalidade de que tanto gosta. A jovem de 21 anos, foi diagnosticada com a doença em 2019, aos 16, mas para não abandonar o desporto e conquistar o título de campeã distrital esforçou-se por comer bem, depois de uma nutricionista a ter aconselhado a não praticar desporto. E conseguiu o objectivo: venceu o campeonato distrital de juvenis.