12 horas seguidas a jogar futsal em São Facundo

Casa do Povo de São Facundo volta este ano com o Torneio de Futsal 12 horas a 25 de Maio.

A Casa do Povo de São Facundo volta este ano com o Torneio de Futsal 12 horas, depois do sucesso da edição de 2023. A competição vai realizar-se a 25 de Maio, no Polidesportivo de São Facundo, no concelho de Abrantes. Existe um máximo de 10 equipas e os prémios são atribuídos aos três melhores classificados.