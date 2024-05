Equipa feminina de basquetebol da Ginestal Machado é campeã regional

Depois do título distrital, as alunas da equipa feminina de basquetebol do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado sagraram-se campeãs regionais do Desporto Escolar no escalão de iniciados.

A equipa feminina de basquetebol do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, de Santarém é campeã regional de basquetebol do Desporto Escolar no escalão de iniciados femininos. O grupo orientado por Margarida Costa deslocou-se a Sintra no dia 3 de Maio e venceu os jogos que disputou, com os resultados 136-8 e 104-35 frente à Escola Padre Alberto Neto e Escola de Vialonga, respectivamente.

A equipa composta pelas alunas Teresa Ferreira, Delma Lopes, Maria Madeira, Maria das Neves, Inês Pedrógão, Leonor Silva, Maria do Carmo Cunha, Rute Samuel, Maria Teresa Fidalgo, Inês Leitão e ainda Maria Delgado, do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, e Diana Santos, do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, alunas que jogam na equipa no âmbito dos protocolos com os seus agrupamentos, já havia sido campeã distrital.

Destaque também para a participação como árbitras das alunas Leonor Vale Pereira e Inês Ramos, alunas do 12º ano que iniciaram e concluíram o seu percurso formativo nesta modalidade no agrupamento e que continuam o seu trajecto como atletas e árbitras do sector federado.