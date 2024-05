CRIAL organiza Caminhada Sensorial em Almeirim

O CRIAL - Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim vai organizar uma Caminhada Sensorial na quarta-feira, 22 de Maio, no Jardim do Parque da Zona Norte de Almeirim, às 10h30. Trata-se de uma caminhada para explorar os sentidos, com cerca de 500 metros, e espera-se a presença de mais de 180 participantes de 12 instituições do distrito de Santarém.

A actividade destina-se a pessoas com menos oportunidade de participação e limitações mais severas. O CRIAL irá oferecer almoço a todos os participantes e acompanhantes. A Caminhada Sensorial integra o calendário da Associação de Desporto Especial de Santarém e conta com o apoio da Câmara de Almeirim, Junta de Freguesia de Almeirim e Agrupamento de Escolas de Almeirim.