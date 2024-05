Karaté de Aveiras de Cima foi protagonista na entrega de medalhas de mérito em Azambuja

A Quinta-feira de Ascensão foi celebrada em Azambuja com a entrega de medalhas de mérito a personalidades, instituições e associações do concelho que marcaram e marcam a diferença. O município entregou também distinções a funcionários da autarquia com muitos anos de casa.

Com distinções entregues a seis atletas, o Clube Karaté de Aveiras de Cima foi o grande protagonista do dia, principalmente pelas várias conquistas nacionais e internacionais. Em competições a nível nacional foram chamados a palco cinco atletas: Gabriel Pereira, Lucas Ferreira, Francisca Santos, Tatiana Coreniuc e Melissa Ortet. Xavier Santos foi distinguido pela conquista do terceiro lugar no kumite individual masculino -65kg no XIII Campeonato Da Europa WUKF – Antibes França, campeonato onde também conquistou o terceiro lugar no kumite individual masculino -75kg.

Filipe Lucas, treinador no Clube Karaté de Aveiras de Cima, confessou a O MIRANTE que as distinções devem funcionar como um incentivo para aqueles que não conseguiram ainda chegar ao pódio, ao mesmo tempo que reconhece o trabalho dos que já lá chegaram. O treinador, que pratica a modalidade há cerca de 25 anos, não tem dúvidas de que a evolução dos atletas é diária, tanto a nível técnico, mas principalmente a nível pessoal.

O Clube de Karaté de Aveiras de Cima tem mais de meia centena de atletas, de todas as idades, integrados numa das quatro classes de treino. Filipe Lucas refere que o principal objectivo do karaté é “melhorar a personalidade de cada um” e ajudar ao desenvolvimento de valores como a resiliência, o carácter, a etiqueta e a disciplina, aliando sempre a vertente desportiva e competitiva com a de formação e desenvolvimento pessoal.