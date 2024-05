Santarém Basket sem triunfos no fim-de-semana em campeonatos nacionais

O Santarém Basket não somou vitórias em campeonatos nacionais no fim-de-semana de 18 e 19 de Maio. A equipa feminina do escalão sub-14 perdeu frente ao Sporting CP no dia 19 de Maio por 66x56. No mesmo dia, em sub-16 masculino, o Santarém Basket saiu derrotado diante do Seixal Clube 1925 “A” por 82x79. Na vertente feminina do mesmo escalão o Santarém Basket acabou também por perder com o Paço de Arcos Clube por 66x46. As basquetebolistas sub-18 do S.B.C não jogaram no fim-de-semana.