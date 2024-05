Campo de padel inaugurado no Arneiro das Milhariças

O Parque Desportivo do Vieiro, na freguesia do Arneiro das Milhariças, passou a ter um campo de padel, construído pela Junta de Freguesia do Arneiro das Milhariças, com apoio financeiro da Câmara de Santarém.

O espaço desportivo foi inaugurado no dia 19 de Maio, numa cerimónia onde compareceram diversos autarcas da freguesia e do município, entre outras individualidades

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, elogiou o presidente da Junta do Arneiro das Milharças, Paulo Guedes, por ter desenvolvido esforços para que a essa obra fosse uma realidade. “Investir no desporto é cada vez mais importante, ainda por cima num país como Portugal que tem uma das taxas mais baixas de prática de exercício físico”, afirmou o autarca.

O autarca de Arneiro das Milhariças salientou que lembrou que a obra é para todos, num espaço que é de todos. O padel é um desporto de raquete que combina elementos de ténis e de squash, com cada vez maior popularidade, tendo em conta que é acessível a jogadores de todas as idades.