Vitória de Santarém perde com o Santa Clara em futsal na Taça Nacional Sénior Feminina em jogo disputado na ilha de São Miguel, Açores.

Seniores femininas do Vitória de Santarém perdem nos Açores

A equipa sénior feminina do Vitória de Santarém deslocou-se até à ilha de São Miguel, Açores, para defrontar o Clube Desportivo Santa Clara em jogo da Taça Nacional Sénior feminina de futsal. As atletas escalabitanas não conseguiram fazer qualquer remate certeiro, acabando por perder por 6-0 no dia 18 de Maio. O Vitória Clube de Santarém à 3ª jornada da série 4 da taça ainda não tem qualquer ponto somado.