Jovem promessa do Kung-Do de Benavente brilha no MMA

Sebastião Nunes estreou-se no mundo do MMA (Mixed Martial Arts) após sagrar-se campeão nacional de Kung-Do Light e retirar-se com um recorde de 5-0. O atleta da Escola Tradicional de Artes Marciais & Curativas de Benavente e da Academia Unlimited, de 16 anos, classificou-se em segundo no torneio LWFC (Last Warriors Fighting Championship) em Portimão, na categoria Featherweight (65,80 quilos).

“É um orgulho ver o Sebastião a competir a este nível e a receber elogios dos seus pares. Esta conquista é resultado de muito trabalho e dedicação,” afirmou um dos seus treinadores. Sebastião Nunes e a sua equipa estão a preparar-se para o campeonato nacional de MMA que se realiza no fim-de-semana de 13 e 14 de Julho no Entroncamento.

A Escola de Artes Marciais de Benavente convida alunos, ex-alunos e familiares para a celebração do seu 25º aniversário, com data marcada para o próximo sábado, 25 de Maio, às 15h00, no pavilhão da Casa do Povo de Benavente, para treino e convívio.