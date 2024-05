União de Santarém protesta jogo contra Vitória de Setúbal alegando erro de arbitragem

O final atribulado do jogo de domingo passado entre União de Santarém e Vitória de Setúbal a contar para a fase de subida do Campeonato de Portugal em futebol levou o clube ribatejano a protestar o jogo devido a uma falha técnica da equipa de arbitragem já no período de descontos. A União de Santarém aguarda agora decisão célere da Federação Portuguesa de Futebol (FPF à exposição que lhe remeteu, tendo em conta que faltam duas jornadas para o final da fase decisiva.



Em causa está um segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, a um jogador do Vitória de Setúbal no momento em que era substituído por um companheiro. O atleta foi expulso quando já se encontrava fora de campo, mas o seu substituto ainda não tinha recebido ordem da equipa de arbitragem para entrar no relvado, pelo que, segundo os regulamentos, a substituição não podia ser considerada consumada. Logo, o Vitória de Setúbal teria que substituir outro atleta que não o expulso, caso mantivesse a intenção de fazer a alteração, e ficaria a jogar com dez a partir daí.



O presidente da União de Santarém, Pedro Patrício, disse a O MIRANTE não ter dúvidas que foi cometida uma irregularidade e que, se a FPF aplicar a lei, o Vitória de Setúbal pode ser punido com a perda dos três pontos ou o jogo terá de ser repetido. Esse desafio, recorde-se, acabou empatado 0-0 e com esse resultado os sadinos asseguraram matematicamente a subida à 3ª Liga de futebol, com 10 pontos. A duas jornadas do final, a Lusitânia dos Açores ocupa o segundo lugar, que também garante a promoção, com 9 pontos. A União de Santarém está em terceiro com 4 pontos e recebe no próximo sábado os açorianos num jogo que tem de vencer para continuar a acalentar esperanças na subida.