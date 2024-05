Iniciados da AREPA vencem 2ª divisão distrital de futebol

A Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) o campeonato distrital da 2ª divisão de futebol no escalão de iniciados (sub 15). O título foi garantido na última jornada da competição, com a vitória por 5-1 frente à AD Mação.

Nas duas fases do campeonato distrital da 2ª divisão a equipa de iniciados do Porto Alto alcançou 20 vitórias, três empates e uma derrota em 24 jogos realizados. No total foram marcados pelos futebolistas 95 golos e sofridos 26.