João Queirós da equipa de boccia do CRIT sagra-se campeão nacional

João Queirós é funcionário do Centro de Reabilitação e Integração Torrejano (CRIT) e praticante de boccia, tendo-se sagrado campeão nacional de boccia na Classe BC5. A prova decorreu no passado fim-de-semana de 11 e 12 de Maio, em Viseu.

Após uma fase de grupos bastante equilibrada, João Queirós acabou por passar no segundo lugar do seu grupo jogando a meia-final com o primeiro classificado do outro grupo. Após nova vitória na meia-final perante o adversário do Sporting de Braga, João Queirós apurou-se para a final em jogo com Herlander Correia, do Sporting de Espinho, que o tinha vencido na fase de grupos. No entanto, João Queirós conseguiu vencer por 4-3 num jogo muito equilibrado e de muita emoção, sagrando-se assim campeão nacional de boccia na Classe BC5.