Judo Clube Salvaterra está a comemorar 16º aniversário

O Judo Clube Salvaterra, de Salvaterra de Magos, iniciou as comemorações do seu 16º aniversário esta sexta-feira, 24 de Maio, e as actividades continuam a decorrer no Pavilhão Desportivo Municipal de Salvaterra de Magos. A actividade principal acontece às 09h30 deste sábado, 25 de Maio, um treino de iniciação à competição para judocas dos sete aos 12 anos, aberto ao público e com entrega de medalhas pelo vereador do desporto, Paulo Cação. Às 11h00 há treino conjunto entre o Judo Clube Salvaterra e o Lezíria Judo Clube e em simultâneo o treino “Judoca hoje, judoca sempre” com antigos judocas.