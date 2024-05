Sub14 do Chamusca Basket na luta pela final nacional

As sub14 do Chamusca Basket estão em lugar de apuramento para as quatro melhores equipas nacionais e jogam este sábado, 25 de Maio, contra o campeão distrital de Lisboa, Quinta dos Lombos. O jogo inicia às 16h30 no Pavilhão da Escola EB 2,3 da Chamusca e o apoio do público é crucial neste jogo de tudo ou nada. A equipa está em segundo da segunda fase do Campeonato Nacional Sub14 Femininos (zona sul), empatada com o Sporting Clube de Portugal (primeiro classificado) e Quinta dos Lombos (terceiro classificado). Recorde-se que a 1 de Maio a Chamusca derrotou a equipa de Carcavelos por oito pontos (52-60). O MIRANTE acompanhou o treino de quarta-feira, 22 de Maio, e conta-lhe tudo sobre a equipa na próxima edição em papel.