Vila Franca de Xira acolhe simpósio internacional de Kenpo

São esperados mais de 1.200 atletas de todo o mundo no primeiro simpósio internacional de kenpo e artes marciais havaianas que se realiza entre os dias 24 e 26 de Maio no Parque Urbano do Cevadeiro em Vila Franca de Xira, evento organizado pela União Portuguesa de Karaté Kenpo e que conta com o apoio do município. No sábado, 25 de maio, as actividades – das 09h às 18h - são abertas ao público, com um programa que inclui seminários, insufláveis para as crianças, feira de artesanato, aulas abertas para pais e acompanhantes e demonstrações de kenpo, havendo também uma zona de restauração no recinto.