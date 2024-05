Clube de Ginástica de Torres Novas conquista 17 títulos distritais e 30 pódios

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) foi coorganizador do Campeonato Distrital da Divisão Base de Ginástica Artística Feminina e Masculina. A competição realizou-se nos dias 18 e 19 de Maio, no Ginásio Municipal de Torres Novas, organizado pela Associação de Ginástica de Santarém (AGS) com o apoio da Câmara Municipal de Torres Novas. O CGTN fez-se representar por 30 ginastas femininos e masculinos de todos os escalões, tendo alcançado 17 títulos distritais e subido 30 vezes ao pódio.

Os ginastas Guilherme Gameiro, Paulo Borges, Afonso Bonito e Leonor Corceiro sagraram-se campeões distritais. O ginasta Rodrigo Martins subiu ao primeiro lugar do pódio nas paralelas, argolas e barra-fixa. A ginasta Nova Toudeoux sagrou-se vice-campeã distrital. A equipa de iniciadas constituída pelas ginastas Rita Graça, Camila Soares, Kyara Morais, Sofia Moreira, Rita Rodrigues, Maria Leonor Luís e Violeta Farinha alcançou o terceiro lugar do pódio. Participaram ainda as ginastas Mariana Santos, Maria Ramos, Ana Martins, Lara Marques, Lorena Pereira e Beatriz Lourenço.

O CGTN foi o clube Ribatejano com mais títulos alcançados na competição. Conseguiram o apuramento para o Campeonato Nacional da divisão base os ginastas Guilherme Gameiro, Rodrigo Martins, Paulo Borges, Afonso Bonito, Leonor Corceiro, Nova Teodoux e Lara Marques.