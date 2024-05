União de Santarém empata e diz adeus à subida à Liga 3

A União de Santarém empatou em casa com a Lusitânia dos Açores e ficou sem possibilidades de chegar aos dois primeiros lugares da fase de subida do Campeonato de Portugal em futebol, que dão acesso à Liga 3.

No jogo disputado na manhã deste sábado, 25 de Maio, no Campo Chã das Padeiras, a equipa escalabitana abriu o marcador aos 40 minutos da primeira parte por João Pinto, mas Watche empatou para insulares aos 50 minutos.

Com uma jornada por disputar, a União de Santarém conta 5 pontos em cinco jogos, contra 10 pontos da Lusitânia do Vitória de Setúbal, sendo que os sadinos têm menos um jogo.