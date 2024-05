Ferreira do Zêzere supera Alcanenense e vence Taça do Ribatejo

SC Ferreira do Zêzere conquistou a Taça do Ribatejo em seniores depois de triunfo diante do AC Alcanenense por 2-0 no Estádio Municipal de Abrantes.

O Sport Club Ferreira do Zêzere levantou ontem, dia 25 de Maio, a Taça do Ribatejo/NacionalGest da temporada 2023-2024 após vitória na final da competição sobre o Atlético Clube Alcanenense por 2-0. A partida decorreu no Estádio Municipal de Abrantes e teve golos dos futebolistas Zé Maria e Tomás Antunes, ambos do Ferreira do Zêzere. Segundo a Associação de Futebol de Santarém (A.F.S), organizadora da prova, o clube conquistou a sua segunda Taça do Ribatejo. O presidente da A.F.S Francisco Jerónimo esteve junto dos atletas vitoriosos no momento de levantar a taça.