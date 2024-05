Equipa do Alverca recebida na câmara para assinalar regresso à 2ª Liga

O regresso do Futebol Clube de Alverca (FCA) à II Liga de futebol profissional vai aumentar o número de adeptos no estádio e fará com que regressem antigos sócios. A convicção é do capitão da equipa de futebol do clube, José Oliveira, um dos jogadores que contribuiu para que o colectivo se sagrasse campeão da Liga 3 e garantisse, 19 anos depois, o regresso às competições profissionais.

“As maiores dificuldades que sentimos foram na primeira fase da competição. Percebemos que só se nos apoiássemos uns aos outros teríamos bons resultados e conseguimos isso nesta fase, com muita humildade, trabalho e a tão desejada subida de divisão. O futuro ainda está em aberto sobre quem continuará ou não no Alverca mas adivinha-se um bom futuro para o clube”, disse o capitão de equipa a O MIRANTE.

Os jogadores, equipa técnica e dirigentes do FCA foram recebidos dia 17 de Maio na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Na cerimónia, no edifício dos Paços do Concelho, o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, disse que o clube está a representar não só Alverca como todo o concelho e agradeceu aos jogadores e SAD, por terem acreditado no projecto. “Este é o espaço por excelência na recepção das mais altas individualidades. Quando entramos aqui somos recebidos por todo o povo. Terão responsabilidade acrescida porque representam não só o Alverca mas todo o concelho de Vila Franca de Xira”, disse o autarca na sua intervenção.

A direcção do FCA agradeceu o empenho dos jogadores que vão ficar eternizados na história do clube. No final da cerimónia o FCA agraciou Fernando Paulo Ferreira com uma t-shirt autografada. O autarca entregou depois aos dirigentes do FC Alverca uma placa comemorativa do título de campeão da Liga 3. No final, a autarquia ofereceu aos jogadores vinho Encostas de Xira para festejarem os resultados desportivos.