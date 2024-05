Chamusca Basket deixa fugir final nacional por três pontos

As sub14 do Chamusca Basket, que estavam em fase de apuramento para as quatro melhores equipas nacionais (final four), perderam no sábado, 25 de Maio, contra o campeão distrital de Lisboa, Quinta dos Lombos, por 37-40, depois de estarem a ganhar há duas épocas à equipa de Carcavelos. Na época passada a equipa esteve na mesma situação e falhou a final six por dois pontos num jogo disputado em Leiria contra o Club 5Basket, de Rio Tinto, no distrito do Porto. “Independentemente do que aconteça ninguém pode tirar o valor ao que as sub14 fizeram no campeonato nacional”, disse a O MIRANTE o treinador Ricardo Martinho, dias antes do jogo.

A equipa estava em segundo da segunda fase do Campeonato Nacional Sub14 Femininos (zona sul), empatada com o Sporting Clube de Portugal (primeiro classificado) e Quinta dos Lombos (terceiro classificado). Recorde-se que as sub14 são bicampeãs distritais.